LIVE Svizzera-Spagna 0-1 | Europei 2021 in DIRETTA | Furie Rosse avanti grazie all’autogol di Zakaria

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 18:50 Primo tempo non particolarmente entusiasmante dal punto di vista dello spettacolo, nonostante laabbia dominato in buona parte dominato, ha comunque fatto fatica a creare occasioni da gol, alla voce tiri in porta leggiamo infatti “1”. Laha fatto fatica nelle ripartenze ed è proprio lì che devono puntare so vogliono portare la partita a casa, tutto sommato il match è ampiamente aperto e anche più equilibrato di quanto dicano le statistiche. 45’+1? Finisce qui il primo tempo. 45? Sarà solo uno il minuto di recupero. 43? Saraiba crossa in ...