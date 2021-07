LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Toprak Razgatl?o?lu svetta su Rea e Lowes (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Toprak Razgatl?o?lu! Best lap per il turco in 1.28.203 che si difende nell’ultimo impegnativo settore della pista. 16.20 Tornano in pista i protagonisti per un nuovo stint. Kawasaki detta il passo, Yamaha attacca Lowes e Rea dopo i primi 20 minuti. Ducati si conferma leggermente inferiore, ma il fine settimana è ancora lungo. 16.17 La classifica aggiornata: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’28.338 9 PIT IN 262 269 1’28.338 2 22 Lowes Alex Kawasaki ZX-10RR 1’28.398 +0.060 8 PIT IN 266 271 1’28.398 3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORARE LA16.23Razgatl?o?lu! Best lap per il turco in 1.28.203 che si difende nell’ultimo impegnativo settore della pista. 16.20 Tornano in pista i protagonisti per un nuovo stint. Kawasaki detta il passo, Yamaha attaccae Rea dopo i primi 20 minuti. Ducati si conferma leggermente inferiore, ma il fine settimana è ancora lungo. 16.17 La classifica aggiornata: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’28.338 9 PIT IN 262 269 1’28.338 2 22Alex Kawasaki ZX-10RR 1’28.398 +0.060 8 PIT IN 266 271 1’28.398 3 54 RAZGATLIOGLUYamaha YZF R1 ...

Advertising

gponedotcom : LIVE Superbike Donington: la diretta della FP2 minuto per minuto: Rea al mattino ha piegato Razgatlioglu, ma il tur… - gponedotcom : LIVE Superbike Donington: la diretta della FP1 minuto per minuto: Le derivate tornano nel Regno Unito dopo un anno… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Superbike #Bretagna #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Superbike #Bretagna #DIRETTA:… - Dtti_digitale : Da domani, venerdì 2, a domenica 4 luglio, live su Sky Sport MotoGP la quarta tappa del Mondiale Superbike con il R… -