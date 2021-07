LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Sykes attacca le Kawasaki, bene Rinaldi (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Scott Redding strappa il terzo posto e si inserisce tra Rea e Lowes. Sykes è sempre il leader della graduatoria. 11.43 Che passo per Tom Sykes! Nuovo giro veloce per il portacolori di BMW in 1.28.503. Il #66 ha conquistato la pole-position nell’edizione del 2019, l’ultima disputata. 11.41 Tom Sykes! Ottimo inizio per il padrone di casa di BMW. Rea è secondo davanti a Lowes e Rinaldi che inizia con il piede giusto questo fine settimana. 11.40 Toprak Razgatl?o?lu ha prolungato il proprio contratto con Yamaha fino al 2023. Il turco si colloca al ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORARE LA11.45 Scott Redding strappa il terzo posto e si inserisce tra Rea e Lowes.è sempre il leader della graduatoria. 11.43 Che passo per Tom! Nuovo giro veloce per il portacolori di BMW in 1.28.503. Il #66 ha conquistato la pole-position nell’edizione del 2019, l’ultima disputata. 11.41 Tom! Ottimo inizio per il padrone di casa di BMW. Rea è secondo davanti a Lowes eche inizia con il piede giusto questo fine settimana. 11.40 Toprak Razgatl?o?lu ha prolungato il proprio contratto con Yamaha fino al 2023. Il turco si colloca al ...

Advertising

gponedotcom : LIVE Superbike Donington: la diretta della FP1 minuto per minuto: Le derivate tornano nel Regno Unito dopo un anno… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Superbike #Bretagna #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Superbike #Bretagna #DIRETTA:… - Dtti_digitale : Da domani, venerdì 2, a domenica 4 luglio, live su Sky Sport MotoGP la quarta tappa del Mondiale Superbike con il R… - corsedimoto : SUPERBIKE - Il Mondiale torna in pista a Donington: Toprak Razgatlioglu all'attacco di Jonathan Rea. Gli orari ital… -