LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP1 (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Primo errore del week-end per Van der Mark che finisce nell’erba del Melbourme Hairpin. Non ci sono conseguenze per lui. 11.33 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I piloti scendono subito in pista. 11.30 bandiera verde! Scatta la FP1 del GP Gran Bretagna! 11.27 I piloti si preparano per scendere in pista, tra pochi minuti si parte! 11.25 Attenzione questo fine settimana a Scott Redding e Chaz Davies. I due centauri della Ducati sono chiamati ad una rivincita in casa dopo una negativa prova in Italia. 11.23 Occhi ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORARE LA11.35 Primo errore del week-end per Van der Mark che finisce nell’erba del Melbourme Hairpin. Non ci sono conseguenze per lui. 11.33 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I piloti scendono subito in pista. 11.30la FP1 del GP! 11.27 I piloti si preparano per scendere in pista, tra pochi minuti si parte! 11.25 Attenzione questo fine settimana a Scott Redding e Chaz Davies. I due centauri della Ducati sono chiamati ad una rivincita in casa dopo una negativa prova in Italia. 11.23 Occhi ...

