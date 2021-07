LIVE Italia-Belgio 2-1 | Europei 2021 in DIRETTA | gli Azzurri sono avanti all’intervallo grazie a Barella e Insigne

(Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.54 Adesso l’non si deve disunire dopo questo gol subito proprio un attimo prima dell’intervallo: sarà fondamentale tornare in campo con la giusta determinazione per difendere questo prezioso vantaggio. 21.52 Ad impressionare è la personalità con la quale la Nazionale è scesa in campo: senza paura e con grande sfrontatezza di fronte alla formazione che guida il ranking FIFA. Davvero una bella prova dei ragazzi di Mancini. 21.50 Davvero un primo tempo di grande intensità: ilparte forte, poi l’prende le misure ed esce alla distanza. ...

Risultati Europei 2020/ Diretta gol: Spagna ok, ora l'score quarti Quest'oggi, l' atteggiamento invece è stato condiviso e, pur trattandosi unicamente di un gesto simbolico, che ...Alla Allianz Arena di Monaco, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 tra Belgio e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' 'Allianz Arena' di Monaco di Baviera, Belgio esi affrontano nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020. CLICCA QUI ...Mancini deve sciogliere il dubbio in difesa tra Chiellini e Acerbi e punta su Chiesa al posto di Berardi. Martinez prova a recuperare De Bruyne, mentre Eden Hazard dovrebbe essere rimpiazzato da Carra ...C'è l'ostacolo Romelu Lukaku per l'Italia. Gli azzurri scendono in campo questa sera contro il Belgio a Monaco di Baviera nel quarto di finale di Euro 2020 che mette a disposizione un posto tra le mig ...