LIVE Italia-Belgio 0-0 | Europei 2021 in DIRETTA | super parata di Donnarumma su De Bruyne!

(Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Qualche errore tecnico dell’in fase di disimpegno: probabilmente un po’ di tensione per i nostri ragazzi questa sera. 23? DECHE AZIONE! Coast-to-coast del centrocampista delche arriva al limite dell’area e scarica la conclusione:! 22? Insigne cerca il tunnel su Alderweireld! Si oppone il difensore belga con il fisico e il pallone arriva a Courtois. 21? Ammonito anche Tielemans! Stavolta è il belga a stendere Verratti! Si sono scambiati i ruoli, non è cambiato il risultato. 20? ...

...00 allo stadio Olimpico di Roma, in. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista ... Infine è disponibile anche la diretta streaming su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Il ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Risultati Europei 2020/ Diretta gol: Spagna ok, ora l'score quarti PAGELLE SVIZZERA SPAGNA: I VOTI AL TERMINE DEI 90 Come accaduto già agli ottavi di ...Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Belgio-Italia, gara valide per i quarti di finale di Euro 2020. Parte dalla panchina l'attaccante granata Belotti.Mancini deve sciogliere il dubbio in difesa tra Chiellini e Acerbi e punta su Chiesa al posto di Berardi. Martinez prova a recuperare De Bruyne, mentre Eden Hazard dovrebbe essere rimpiazzato da Carra ...