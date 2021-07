L’Italia è grande tra le grandi d’Europa: contro il Belgio è la vittoria della consapevolezza (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia è grande, tra le grandi d’Europa. Lo è diventata stasera. Lo era già da un po’, dall’inizio di questi Europei giocati come forse nessun altro, già da un paio d’anni come testimoniano i 32 risultati utili consecutivi. Doveva solo capirlo. Serviva la gara della consapevolezza, della maturazione azzurra. Il Belgio, semifinalista mondiale, prima del ranking, favorito. Spazzato via, 2-1. Col gioco del ct Mancini e le giocate dei suoi campioni: Insigne, il numero 10 finalmente all’altezza di quella maglia in una serata decisiva. Barella, centrocampista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021), tra le. Lo è diventata stasera. Lo era già da un po’, dall’inizio di questi Europei giocati come forse nessun altro, già da un paio d’anni come testimoniano i 32 risultati utili consecutivi. Doveva solo capirlo. Serviva la garamaturazione azzurra. Il, semifinalista mondiale, prima del ranking, favorito. Spazzato via, 2-1. Col gioco del ct Mancini e le giocate dei suoi campioni: Insigne, il numero 10 finalmente all’altezza di quella maglia in una serata decisiva. Barella, centrocampista ...

