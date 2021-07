L'Italia avanti 2-1 sul Belgio nel quarto di finale di Euro 2020 (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Alla fine del primo tempo, il quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio-Italia è fermo sul punteggio di 2 a 1 per gli azzurri. I ragazzi di Mancini sono andati in vantaggio al 30esimo grazie a un gran gol di destro di Nicolò Barella che ha recuperato una palla persa dal Belgio appena fuori area. Il centrocampista dell'Inter ha superato Courtois con un preciso diagonale di destro. Al 40esimo, l'Italia ha raddoppiato con un pregevole tiro di Lorenzo Insegne, a giro, da fuori area. Ancora una volta lenti i difensori belgi nel chiudere le avanzate degli ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Alla fine del primo tempo, ildiditraè fermo sul punteggio di 2 a 1 per gli azzurri. I ragazzi di Mancini sono andati in vantaggio al 30esimo grazie a un gran gol di destro di Nicolò Barella che ha recuperato una palla persa dalappena fuori area. Il centrocampista dell'Inter ha superato Courtois con un preciso diagonale di destro. Al 40esimo, l'ha raddoppiato con un pregevole tiro di Lorenzo Insegne, a giro, da fuori area. Ancora una volta lenti i difensori belgi nel chiudere le avanzate degli ...

