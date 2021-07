L’impatto del Covid-19 sulla senior leadership (femminile e maschile) (Di venerdì 2 luglio 2021) Il peso della responsabilità e il bisogno di cambiare in modo repentino e inatteso possono mettere in difficoltà anche i leader più esperti. L’impatto della pandemia sulla senior leadership, sia femminile che maschile, meriterebbe un ampio spazio nei dibattiti su lavoro ed effetti del Covid-19. Tra le motivazioni che hanno messo fortemente sotto pressione le capacità cognitive ed emotive dei senior leader, emerge l’urgenza di trasformare lo stile di leadership, con il lavoro da remoto che ha rivoluzionato le dinamiche e le relazioni con i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Il peso della responsabilità e il bisogno di cambiare in modo repentino e inatteso possono mettere in difficoltà anche i leader più esperti.della pandemia, siache, meriterebbe un ampio spazio nei dibattiti su lavoro ed effetti del-19. Tra le motivazioni che hanno messo fortemente sotto pressione le capacità cognitive ed emotive deileader, emerge l’urgenza di trasformare lo stile di, con il lavoro da remoto che ha rivoluzionato le dinamiche e le relazioni con i ...

Advertising

capuanogio : ?? Ufficiale l'aumento di capitale per la #Juventus fino a 400 milioni di euro per sostenere la revisione del piano… - Cristian5stelle : Leggo attacchi, anche ripugnanti, contro la #Lucarelli, che ha descritto comportamenti di #puglisi nel suo editoria… - Mondo3 : #Opensignal, la società di analisi mobile, ha esaminato l'esperienza mobile in 20 principali mercati 5G e ha quanti… - iltrenoromalido : #Atac pubblica una nota sul proprio sito sul #ProgettodiBilancio del 2020 e - come avevamo anticipato qualche giorn… - Andrea_L_Davide : @PieroBizzarri @magantone @manuel_pierobon @CottarelliCPI Certo. Guardi che anche il MEF ha ammesso che non è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impatto del L'impatto del 5G su smart city e automotive Agenzia ANSA