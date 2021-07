Libri, siti, podcast per capire cosa è oggi il femminismo (ora che è estate e forse avete più tempo) (Di venerdì 2 luglio 2021) Leggere, navigare, ascoltare. Approcciarsi per la prima volta al femminismo e poi approfondire, non dimenticando i fondamentali. La bella stagione può essere il momento migliore per capire quello che la Treccani chiama, in modo un po’ limitativo, il “movimento di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne” Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) Leggere, navigare, ascoltare. Approcciarsi per la prima volta ale poi approfondire, non dimenticando i fondamentali. La bella stagione può essere il momento migliore perquello che la Treccani chiama, in modo un po’ limitativo, il “movimento di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne”

Advertising

rxsvpvinx : ala fine mi ha spillato non solo i libri ma anche due siti per vedere film/serie in inglese con qualsiasi sottotito… - elescrivecose : ciao raga ritorno qui solo per chiedere se conoscete app o siti per fare i test per la patente/patentino. POI SAPET… - TecBab : I 10 migliori siti di recensioni di libri e siti di valutazione di libri - aliceinthelamb : Segnalo questi due libri di Lucrezia Ruggeri #NarrativaLGBT @CalliopeMusa - flashiall : Cazzo di Un*ge che organizza il ritiro dei libri in biblioteca a caso e devi prenotarti su due siti diversi dove gl… -