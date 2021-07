Libici sparano contro barcone: ecco la video denuncia si Sea Watch (Di venerdì 2 luglio 2021) La video denuncia girata da Sea Watch mostrano la motovedetta mentre tenta di speronare e sparano contro un barcone con a bordo decine di persone L’Ong tedesca Sea-Watch ha pubblicato un video che mostra “un violento attacco della cosiddetta guardia costiera libica in zona di soccorso di competenza maltese” contro un’imbarcazione di migranti che poi è riuscita comunque ad arrivare a Lampedusa. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Lagirata da Seamostrano la motovedetta mentre tenta di speronare euncon a bordo decine di persone L’Ong tedesca Sea-ha pubblicato unche mostra “un violento attacco della cosiddetta guardia costiera libica in zona di soccorso di competenza maltese”un’imbarcazione di migranti che poi è riuscita comunque ad arrivare a Lampedusa.

