L’escavatrice che fa tutto da sola grazie all’intelligenza artificiale

(Di venerdì 2 luglio 2021) Un piccolo passo per la tecnologia, un grande balzo per gli umarell del futuro. Aes, per esteso Autonomous Excavator System, è la prima escavatrice per edilizia al cento per cento autonoma. Nataal lavoro congiunto della multinazionale hi tech Baidu e l’Università del Maryland, la macchina è stata appena testata in scene di vita quotidiana, dimostrando di poter tranquillamente lavorare senza bisogno dell’intervento di un operatore umano, e senza alcuna sosta, a turni di 24 ore. Il guadagno, ovviamente, è in termini di produttività, ma anche in quelli di sicurezza sull’ambiente di ...