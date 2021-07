L’eredità che Bezos lascia ad Amazon: «Sii il miglior datore di lavoro al mondo» (Di venerdì 2 luglio 2021) Jeff Bezos lascia Amazon, e questo lo si sapeva da un po’. Il mandato del CEO spirerà serenamente – anche se le polemiche degli ultimi tempi hanno turbato la sua calma olimpica – il prossimo 5 luglio. Si sta avviando il countdown verso la fine di un’epoca. Ma L’eredità che Bezos lascia ad Amazon non sta soltanto nei libri contabili e nel modello di business che l’ha reso una potenza mondiale al pari di un piccolo stato. Quella che il CEO ha deciso di scolpire nella pietra è una sorta di nuova filosofia. LEGGI ANCHE > Come risponde Amazon alle proteste ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Jeff, e questo lo si sapeva da un po’. Il mandato del CEO spirerà serenamente – anche se le polemiche degli ultimi tempi hanno turbato la sua calma olimpica – il prossimo 5 luglio. Si sta avviando il countdown verso la fine di un’epoca. Macheadnon sta soltanto nei libri contabili e nel modello di business che l’ha reso una potenza mondiale al pari di un piccolo stato. Quella che il CEO ha deciso di scolpire nella pietra è una sorta di nuova filosofia. LEGGI ANCHE > Come rispondealle proteste ...

Advertising

nelloscavo : RT @liberobatt: Il re Abdallah e il principe Hamzah. Guardate questa foto: dietro i sorrisi, la lotta per il regno di Giordania che ha trad… - QuattroZero : Mammarella, Coco Wellington, Gui, Fusari, Murilo Ferreira e Misael. Questi gli atleti che passeranno dall'@aesc5 al… - ElisabettaRosa8 : RT @liberobatt: Il re Abdallah e il principe Hamzah. Guardate questa foto: dietro i sorrisi, la lotta per il regno di Giordania che ha trad… - annamaria_lena : RT @toninibobo61: “Dovremmo essere così fortunati da avere qualcuno che non ci lascerà mai andare via. L'ultima eredità è lasciare dietro a… - lUltimoUomo : Uno stadio che raccoglie l'eredità del novecento sovietico. -

Ultime Notizie dalla rete : L’eredità che Nuovo Galliera a Genova, il cda rilancia. Le eredità sbloccano la gara Il Secolo XIX