Leo Borg e gli altri | i baby talenti sull' asse Wimbledon - Bonfiglio

Advertising

peterkama : LEO BORG sara' l'attrazione del BONFIGLIO. Il figlio di Bjorn contro i migliori juniores #QuotidianoSportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Borg

IL GIORNO

Uno su tutti, figlio della leggenda Bjorn, che a Parigi ha vinto le sue prime partite " due " in uno Slam giovanile e sta mostrando un livello di gioco che si fa sempre più interessante . ...Nell'entry list figuraJunior,, il figlio di Bjorn, leggenda del tennis Anni '70 e '80 che non ha bisogno di presentazioni. Attualmente il 18enne occupa la posizione n.19 del ranking ...È la hit dell'estate italiana, il meglio del tennis giovanile internazionale che torna nel nostro Paese dopo la cancellazione, per due stagioni consecutive, di tutti i più importanti tornei under ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2021 – È la hit dell’estate italiana, il meglio del tennis giovanile internazionale che torna nel nostro Paese dopo la cancellazione, per due stagioni consecutive ...