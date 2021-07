Lega | Bordoni | Raggi non faccia scaricabarile e ascolti allarme Ordine Medici

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “non ignori l’lanciato daisui rifiuti. Roma è diventata una discarica a cielo aperto e si rischia l’emergenza sanitaria”. È quanto afferma il vicepresidente della Commissione Ambiente Davidedella. “la smetta di perdere solo tempo e di fare lo- continua- Se Roma è sommersa di spazzatura e le strade puzzano, la colpa è solo di chi amministra la città. È inutile perciò che la sindaca dica che è stata lasciata sola. Ricordo che in 5 anni il Campidoglio non ha né progettato né realizzato un solo impianto e che non ...

Advertising

linosegna : RT @ubernograzie: Lega | Bordoni | abusivismo commerciale continua a dettar legge - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - ubernograzie : Lega | Bordoni | abusivismo commerciale continua a dettar legge - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - ubernograzie : Lega | Bordoni | necessario piano serio | sgomberi spot inutile - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - zazoomblog : Lega Bordoni: necessario piano serio sgomberi spot inutile - #Bordoni: #necessario #piano #serio - robdeangeliss : Lega, Bordoni: riportare sicurezza su mezzi Atac - Roma – “Continui episodi di violenza sui mezzi di trasporto dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Bordoni

Roma " "Inutile che la Raggi si spertichi in spot elettorali: Roma è bloccata, da anni, grazie alla sua insipiente azione amministrativa e già che la sindaca è in vena, perché non decide di fare luce ...Tra i più critici c'è ladi Matteo Salvini con il consigliere capitolino Davideche parla di "interventi - spot contro i campi nomadi", sottolineando come l'intervento a La Monachina "...I quattro ribelli M5s lasciano il Movimento. La rottura definitiva e' stata comunicata in apertura di lavori in aula Giulio Cesare. Si dimettono cosi': Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefa'n ...Si dimettono: Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano ed Angelo Sturni. Fdi: pronti a votare sfiducia ...