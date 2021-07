Le prime parole di Spalletti: "Onorato di allenare il Napoli, darò tutto me stesso. Fatemi dire una cosa ai tifosi" (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento del suo arrivo a Castel Volturno per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito sono riportate le sue parole: "Sono felicissimo ed Onorato di essere il nuovo allenatore del Napoli, darò tutto me stesso per il bene di questa squadra. Amo questa professione ed ho amato tutte le città dove ho lavorato. Penso che la felicità tra le città sia diversa perché dipende molto dal contesto e Napoli è un contesto molto stimolante, unico ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Luciano, nuovo tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento del suo arrivo a Castel Volturno per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito sono riportate le sue: "Sono felicissimo eddi essere il nuovo allenatore delmeper il bene di questa squadra. Amo questa professione ed ho amato tutte le città dove ho lavorato. Penso che la felicità tra le città sia diversa perché dipende molto dal contesto eè un contesto molto stimolante, unico ...

