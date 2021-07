Le prime parole di Mourinho alla Roma: “Sono entusiasta, sensazioni positive fin dall’inizio” (Di venerdì 2 luglio 2021) prime parole di José Mourinho alla Roma, ecco le sue dichiarazioni ai media del club giallorosso: “Sono entusiasta sin dal primo giorno. E Sono sincero quando dico sin dal primo giorno. Quando il primo giorno ho incontrato la proprietà e Tiago Pinto, ho avuto subito delle sensazioni molto positive. E questo significa molto per me”. Poi il portoghese continua: “Il mio entusiasmo, ovviamente, si basa sulle conversazioni che abbiamo avuto, sulle idee che ci siamo scambiati, ma anche su qualcosa a cui io do molto valore: le ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021)di José, ecco le sue dichiarazioni ai media del club giallorosso: “sin dal primo giorno. Esincero quando dico sin dal primo giorno. Quando il primo giorno ho incontrato la proprietà e Tiago Pinto, ho avuto subito dellemolto. E questo significa molto per me”. Poi il portoghese continua: “Il mio entusiasmo, ovviamente, si basa sulle conversazioni che abbiamo avuto, sulle idee che ci siamo scambiati, ma anche su qualcosa a cui io do molto valore: le ...

Advertising

tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - DiMarzio : #Roma | Ambizioni, progetto e voglia di vincere: le prime parole di #Mourinho - Agenzia_Ansa : 'Non credo di meritare il modo in cui sono stato accolto perché non ho fatto nulla per loro. C'è ancora più respons… - RemigioPirozzi : @RITADILULLO1 Le prime parole del mister in napoletano saranno.... Ma lievt a nanz o ca@@ - zazoomblog : Roma le prime parole di Mou: Dalla proprietà mi aspetto dei regali - #prime #parole #Dalla #proprietà -