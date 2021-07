Le conseguenze devastanti del caso Malika (e degli sciacalli che lo strumentalizzano) (Di venerdì 2 luglio 2021) Due o tre cose che penso sul caso Malika. La prima: Malika ha sbagliato, punto. Non perché non sia lecito comprarsi una Mercedes (peraltro usata e da 17mila euro, non 50mila) o prendere un cane di razza, ma per il modo in cui ha cercato di nasconderlo, per l’assenza di trasparenza e per le promesse un po’ campate per aria (vedi la fantasmatica associazione con Laura Boldrini). È un fatto grave come viene presentato? No, ma a chi ha donato per darle una mano a ricostruire la propria vita può dar comprensibilmente fastidio. Per questo Malika merita la gogna che sta subendo? Assolutamente no. Parliamo di una ragazza di 22 ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Due o tre cose che penso sul. La prima:ha sbagliato, punto. Non perché non sia lecito comprarsi una Mercedes (peraltro usata e da 17mila euro, non 50mila) o prendere un cane di razza, ma per il modo in cui ha cercato di nasconderlo, per l’assenza di trasparenza e per le promesse un po’ campate per aria (vedi la fantasmatica associazione con Laura Boldrini). È un fatto grave come viene presentato? No, ma a chi ha donato per darle una mano a ricostruire la propria vita può dar comprensibilmente fastidio. Per questomerita la gogna che sta subendo? Assolutamente no. Parliamo di una ragazza di 22 ...

