Le condizioni di Alex Zanardi ad un anno di distanza dal tragico incidente (Di venerdì 2 luglio 2021) A poco più di un anno dal drammatico incidente dell’ex pilota di Formula 1, durante una gara di handbike, la moglie di Alex Zanardi ha deciso di rilasciare un’intervista per aggiornare pubblicamente le condizioni di salute del campione paraolimpico. La disgrazia avvenuta il 19 giugno del 2020, nei pressi della provincia di Siena, ha comportato l’immediata operazione chirurgica e la conseguente riabilitazione nel centro specialistico di neuro-riabilitazione di Villa Beretta a Costa Masnaga. Ancora oggi l’atleta risiede in questa struttura, per continuare il proprio processo riabilitativo. Il punto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 luglio 2021) A poco più di undal drammaticodell’ex pilota di Formula 1, durante una gara di handbike, la moglie diha deciso di rilasciare un’intervista per aggiornare pubblicamente ledi salute del campione paraolimpico. La disgrazia avvenuta il 19 giugno del 2020, nei pressi della provincia di Siena, ha comportato l’immediata operazione chirurgica e la conseguente riabilitazione nel centro specialistico di neuro-riabilitazione di Villa Beretta a Costa Masnaga. Ancora oggi l’atleta risiede in questa struttura, per continuare il proprio processo riabilitativo. Il punto ...

