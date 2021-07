Le azzurre volano in finale agli Europei: sabato c'è l'Olanda (Di venerdì 2 luglio 2021) La nazionale di softball è in finale agli Europei di softball in Friuli. Prima dei Giochi di Tokyo, dove la palla soffice rientrerà a distanza di 13 anni, le azzurre guidate da Federico Pizzolini ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 luglio 2021) La nazionale di softball è indi softball in Friuli. Prima dei Giochi di Tokyo, dove la palla soffice rientrerà a distanza di 13 anni, leguidate da Federico Pizzolini ...

Ultime Notizie dalla rete : azzurre volano Le azzurre volano in finale agli Europei: sabato c'è l'Olanda ... il successo che ha reso aritmetica la finale era maturato per 11 - 0 al quarto inning su Israele nel primo incontro di giornata, poi le azzurre hanno battuto anche la Francia per 10 - 0 al quarto ...

Europei: tifosi azzurri volano a Monaco per Italia - Belgio In un terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino affollato questa mattina di turisti, spiccano tante 'macchie azzurre' fra i colori che caratterizzano le partenze estive. Sono i tifosi italiani diretti a Monaco di Baviera per assistere questa sera alla sfida dei quarti di finale dell'Europeo fra Italia e ...

Le azzurre volano in finale agli Europei: sabato c'è l'Olanda

