Lazio | quattro amichevoli estive durante il ritiro di Auronzo | date | orari e diretta tv

(Di venerdì 2 luglio 2021) La nuovadi Maurizio Sarri riparte dadi Cadore per il consuetoprecampionato. Come annunciato dal club biancoceleste, la squadra disputerà. Il 17 luglio il primo test contro la squadra locale, il 20 luglio contro una rivale ancora da definire, il 23 luglio contro la Triestina e il 27 luglio contro il Padova. Gli incontri avranno inizio tutti alle ore 18, mentre per latv questa come di consueto dovrebbe essere garantita daStyle Channel. SportFace.

Saranno quattro le amichevoli che la Lazio giocherà ad Auronzo. Durante la presentazione del ritiro, il direttore della Media Sport Event, Gianni Lacchè, le ha ufficializzate: ...La nuova Lazio di Maurizio Sarri riparte da Auronzo di Cadore per il consueto ritiro precampionato. Come annunciato dal club biancoceleste, la squadra disputerà quattro amichevoli estive. Il 17 luglio ...