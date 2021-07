Lazio, Hysaj guadagnerà 10 milioni di euro nei prossimi quattro anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo diverse stagioni con la maglia del Napoli, Elseid Hysaj ha deciso di lasciare il Napoli e vestire una nuova maglia, quella della Lazio. A volerlo è stato Maurizio Sarri, il rapporto tra i due è ottimale sin dai tempi di Empoli. Con la maglia della Lazio Hysaj sarà il titolare inamovibile con uno stipendio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo diverse stagioni con la maglia del Napoli, Elseidha deciso di lasciare il Napoli e vestire una nuova maglia, quella della. A volerlo è stato Maurizio Sarri, il rapporto tra i due è ottimale sin dai tempi di Empoli. Con la maglia dellasarà il titolare inamovibile con uno stipendio L'articolo

Advertising

AlfredoPedulla : #Hysaj-#Lazio: riunione ancora in corso - AlfredoPedulla : #Lazio: non solo #Hysaj. Pressing per #Brandt, perfetto da esterno offensivo. E per il centrocampo avanza #Basic in… - ManuBaio : #Lazio-#Hysaj bloccato. Si può chiudere in settimana. Pronti 3 anni + 1 di contratto @OfficialSSLazio @sscnapoli @SkySport - zazoomblog : Lazio Hysaj guadagnerà 10 milioni di euro nei prossimi quattro anni - #Lazio #Hysaj #guadagnerà #milioni - msg_emanuele : RT @AlfredoPedulla: #Hysaj-#Lazio: riunione ancora in corso -