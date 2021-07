Lavoro per imputati di reati minori: convenzione tra tribunale di Benevento e comune di Montesarchio (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Due convenzioni molto importanti sono state stipulate tra il comune di Montesarchio, il tribunale di Benevento e l’ufficio esecuzione penale esterno. A firmare le convenzioni il presidente del tribunale ordinario di Benevento, Marilisa Rinaldi, per l’Ufficio Esecuzione Penale Marisa Bocchino e il vicesindaco del comune di Montesarchio, Annalisa Clemente. Le convenzioni, subito operative, prevedono che gli imputati di reati minori possano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Due convenzioni molto importanti sono state stipulate tra ildi, ildie l’ufficio esecuzione penale esterno. A firmare le convenzioni il presidente delordinario di, Marilisa Rinaldi, per l’Ufficio Esecuzione Penale Marisa Bocchino e il vicesindaco deldi, Annalisa Clemente. Le convenzioni, subito operative, prevedono che glidipossano ...

Advertising

rulajebreal : Meloni: 'Il reato di tortura impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro.” Giulio Regeni stato torturato fino… - marattin : Dopo 6 mesi di lavoro, 61 audizioni e tante analisi e discussioni, ieri le due Commissioni Finanze hanno approvato… - ettore_licheri : Porgo tutta la mia vicinanza a @vitocrimi in queste ore così difficili per lui e per noi del @Mov5Stelle. Ha fatto… - JJM8693 : RT @NinaRicci_us: Se qualcuno è in cerca di lavoro contattatelo, o fate girare questo tweet in modo che possano leggerlo più persone, per p… - louisScolours : RT @ki4defvncelvss: spero stiate scherzando voi che lo difendete, è letteralmente il suo lavoro e lui DEVE informazioni sul tour. Perlomeno… -