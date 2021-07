Latina, atti persecutori contro la ex ma l’indagine viene chiusa undici anni dopo: arrestato 66enne (Di venerdì 2 luglio 2021) Latina, atti persecutori verso la ex coniuge, arrestato. Nella giornata di ieri i Carabinieri del locale comando hanno eseguito l’ordine di carcerazione disposto dalla procura della repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina nei confronti di un 66 enne nativo di Sezze (LT) già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. In particolare la misura cautelare è scaturita in seguito alle indagini dell’arma, per gli atti persecutori commessi dall’uomo nei confronti dell’ex coniuge fino alla data del 26 giugno dell’anno 2010. L’arrestato è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021)verso la ex coniuge,. Nella giornata di ieri i Carabinieri del locale comando hanno eseguito l’ordine di carcerazione disposto dalla procura della repubblica presso il Tribunale ordinario dinei confronti di un 66 enne nativo di Sezze (LT) già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. In particolare la misura cautelare è scaturita in seguito alle indagini dell’arma, per glicommessi dall’uomo nei confronti dell’ex coniuge fino alla data del 26 giugno dell’anno 2010. L’è stato ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, atti persecutori contro la ex ma l’indagine viene chiusa undici anni dopo: arrestato 66enne - Canone_Inverso_ : RT @DReqvenge2020: @Erika__P @swasye1 @d_essere Non è esatto. A molti succede. Ed è ormai messo agli atti dalla perizia giudiziaria di un i… - DReqvenge2020 : @Erika__P @swasye1 @d_essere Non è esatto. A molti succede. Ed è ormai messo agli atti dalla perizia giudiziaria di… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina atti Honduras, una sentenza storica per Vicky ...una procedura per il riconoscimento in Honduras dell'identità di genere nei documenti e negli atti ... Questo vale per tutta l'America Latina ed è molto importante perché ci sono paesi che ancora non ...

Dirigente Pd arrestato per Concorsopoli: Claudio Moscardelli finisce ai domiciliari ... mo che finisco il concorso, giovedì, poi consegno gli atti e farei la delibera' però non vorrei ... LE REAZIONI - Il segretario nazionale del Pd ha immediatamente azzerato il Pd di Latina, nominando ...

Latina, atti persecutori contro la ex ma l’indagine viene chiusa undici anni dopo: arrestato 66enne Il Corriere della Città Ecoambiente, il Tar respinge tutti i ricorsi presentati contro il Comune RIFIUTIInammissibili tutti i ricorsi presentati da Ecoambiente contro gli atti adottati dal Comune di Latina - quelli vecchi e quelli più recenti relativi alle attività di bonifica svolte ...

Colombia: attentato Duque, taglia di 667.000 euro su autori Il ministro della Difesa colombiano Diego Molano ha annunciato oggi che il governo è disposto a pagare fino a 3000 milioni di pesos (circa 667. (ANSA) ...

...una procedura per il riconoscimento in Honduras dell'identità di genere nei documenti e negli... Questo vale per tutta l'Americaed è molto importante perché ci sono paesi che ancora non ...... mo che finisco il concorso, giovedì, poi consegno glie farei la delibera' però non vorrei ... LE REAZIONI - Il segretario nazionale del Pd ha immediatamente azzerato il Pd di, nominando ...RIFIUTIInammissibili tutti i ricorsi presentati da Ecoambiente contro gli atti adottati dal Comune di Latina - quelli vecchi e quelli più recenti relativi alle attività di bonifica svolte ...Il ministro della Difesa colombiano Diego Molano ha annunciato oggi che il governo è disposto a pagare fino a 3000 milioni di pesos (circa 667. (ANSA) ...