La Vedova Nera XXX dell’italiano Axel Braun che non piace a Scarlett Johansson (Di venerdì 2 luglio 2021) Non solo gli smartphone Mi 11 di Xiaomi celebrano La Vedova Nera: è stata infatti pubblicata su Instagram la prima foto, con l’anteprima del costume, del prossimo film di Axel Braun: Black Widow XXX, parodia a luci rosse che non piace a Scarlett Johansson, protagonista del kolossal Marvel. Il regista e sceneggiatore è italiano e figlio d’arte: al secolo Alessandro, nato a Milano nel 1966 ed erede del pioniere della cinematografia pornografica europea negli anni ’60: Alessandro Ferro, meglio noto con lo pseudonimo di Lasse Braun. Il figlio ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Non solo gli smartphone Mi 11 di Xiaomi celebrano La: è stata infatti pubblicata su Instagram la prima foto, con l’anteprima del costume, del prossimo film di: Black Widow XXX, parodia a luci rosse che non, protagonista del kolossal Marvel. Il regista e sceneggiatore è italiano e figlio d’arte: al secolo Alessandro, nato a Milano nel 1966 ed erede del pioniere della cinematografia pornografica europea negli anni ’60: Alessandro Ferro, meglio noto con lo pseudonimo di Lasse. Il figlio ...

Arenel25 : RT @Nicknameless_: Vedova nera 9 luglio 2021 Shang-Chi 3 settembre 2021 eternals 5 novembre 2021 spiderman 3 17 dicembre 2021 Dr strange 2… - guaspider : incredibile ho così pochi amici che mia madre si è offerta di accompagnarmi al cinema a vedere la vedova nera per n… - lucrezialovesAG : e poi fra meno di una settimana rivedremo per l'ultima volta vedova nera no eh - paneincassetta_ : @thereyou_are Sto aspettando Vedova Nera come l'ossigeno, Endgame ovviamente ma non lo rivedrei mai perché sono tro… - myredcarpetITA : Tra l’essere donna, l’importanza della famiglia ed esplosioni, #BlackWidow fa finalmente di Natasha Romanoff una ve… -