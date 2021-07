La variante Lapsus per il sinistroide Galli | cosa gli esce di bocca | la destra peggio di un virus? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Piccoloper Massimo. Il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, ospite a In Onda su La7, viene interpellato da David Parenzo in merito alla pericolosità dellaDelta. Ma è proprio nel momento in cui risponde, cheincappa nello scivolone: "Lapotrebbe non mettere a rischio le riaperture, visti la vaccinazione in corso". Sì, proprio così, il professore - ospite del programma ora diretto anche da Concita De Gregorio - involontariamente si è lasciato andare a una gaffe. E in effetti dalle sue parole sembra che la ...