La variante Delta in Italia al 22,7%. L'Iss si attende una ulteriore crescita (Di venerdì 2 luglio 2021) La variante Delta in Italia è già al 22,7%, ed è stata identificata in 16 Regioni. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall'Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, ha affermato che "la crescita della prevalenza della variante Delta è un dato atteso, che deve essere monitorato con grande attenzione": "È fondamentale continuare il tracciamento sistematico dei casi per individuare i focolai, che in questo momento è reso possibile dalla bassa incidenza, e completare il più ...

