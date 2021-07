La variante Delta accelera, la campagna vaccinale no (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si ferma il braccio di ferro tra Governo e Regioni sulle forniture vaccinali previste per il mese di luglio. E intanto la campagna prosegue la sua marcia a velocità di crociera. Non si prevedono per il momento nuove accelerazioni e l’obiettivo dell’immunità di comunità potrebbe slittare a fine settembre, ritardando così di alcune settimane. Nella giornata di oggi l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è tornato nuovamente a lanciare l’allarme sulle forniture di luglio: “I tagli ci saranno eccome, con inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano soprattutto Pfizer, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si ferma il braccio di ferro tra Governo e Regioni sulle forniture vaccinali previste per il mese di luglio. E intanto laprosegue la sua marcia a velocità di crociera. Non si prevedono per il momento nuovezioni e l’obiettivo dell’immunità di comunità potrebbe slittare a fine settembre, ritardando così di alcune settimane. Nella giornata di oggi l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è tornato nuovamente a lanciare l’allarme sulle forniture di luglio: “I tagli ci saranno eccome, con inevitabili conseguenze sulla. Le difficoltà riguardano soprattutto Pfizer, ...

