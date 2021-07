La valeriana e i suoi benefici rilassanti

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 luglio 2021) Lo stress o il nervosismo rendono difficile rilassarsi? E per quanto riguarda il dormire bene? Lapuò aiutare a rilassarsi. Le radici di questa erba sono state usate per secoli in tutta Europa e in Asia per aiutare le persone a rilassarsi e a calmare i nervi iperattivi. Laè un aiuto naturale