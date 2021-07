LA temuta VARIANTE DELTA: un’altra operazione psicologica di proporzioni epiche (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono tutte CAZZATE! Non c’è mai stato un test scientificamente valido che potesse verificare l’esistenza di SARS-CoV-2; né esiste una procedura di test così accurata che possa isolare l’ormai “Dreaded DELTA Variant”. Da Dove partire per comprendere La VARIANTE completamente falsa del DELTA Covid, tra l’altro, è – in questo momento – utilizzata nel tentativo di bloccare ancora una volta il mondo intero. Esatto, l’intera civiltà planetaria potrebbe subire un altro importante blocco con relativi obblighi di mascherine e distanziamento sociale e purtroppo ovunque i criminali del brevetto Covid e del Grande Reset pensano di poter ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono tutte CAZZATE! Non c’è mai stato un test scientificamente valido che potesse verificare l’esistenza di SARS-CoV-2; né esiste una procedura di test così accurata che possa isolare l’ormai “DreadedVariant”. Da Dove partire per comprendere Lacompletamente falsa delCovid, tra l’altro, è – in questo momento – utilizzata nel tentativo di bloccare ancora una volta il mondo intero. Esatto, l’intera civiltà planetaria potrebbe subire un altro importante blocco con relativi obblighi di mascherine e distanziamento sociale e purtroppo ovunque i criminali del brevetto Covid e del Grande Reset pensano di poter ...

