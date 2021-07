La Svizzera da dentro

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Mbappé ha appena sbagliato il rigore decisivo. Sono a casa. Casa, da sei mesi a questa parte, è Bellinzona,. Il vicino urla, lo aveva già fatto dopo l’1-0 e – in modo più strozzato, quasi in falsetto – dopo il gol del 3-3. Esco sul terrazzo, in questo edificio che ricorda un po’ una casa di riviera e un po’ un motel americano, e me lo ritrovo davanti, il vicino. Ha una birra in una mano, con l’altra mi batte il cinque. Mentre lo fa mi dice: «Oh, scusa se ho urlato». E se mai me lo fossi dimenticato, ecco il vicino a ricordarmi che sono in: dove si esulta, si urla, ma poi si chiede scusa al vicino italiano. E ripenso a Italia ’90, quando ...