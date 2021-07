La sinistra nuda sul Cashback

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 luglio 2021) La grande polemica politico-simbolica sulè stata smorzata da Mario Draghi in Consiglio dei ministri con la forza della logica e dei numeri: “Il– ha detto il premier – ha un carattere regressivo ed è destinato a indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del paese in condizioni economiche migliori”. Come peraltro avevamo evidenziato sul Foglio già a marzo, chiedendo l’abolizione del bonus per impiegare le risorse nella lotta alla povertà e per il rilancio della produttività, Draghi segnala che i maggiori beneficiari delsono le persone con un reddito medio-alto, generalmente residenti al nord e nei ...