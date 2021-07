La Serie A rivoluziona il campionato | il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto all’andata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Lai calendari e ilnonpiù come i tifosi lo hanno conosciuto finora. Il Consiglio di Lega ha deciso all’unanimità di varare undinella sequenza delle giornateald’andata. Tradotto: Juventus-Inter potrebbe giocarsi durante il 13esimo turno nella prima parte della stagione e ilessere in calendario alla nona di. E le altre partite in programma nei due turni potrebbero essere diverse tra di loro. Il format ...