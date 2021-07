La Serie A: «O si riaprono gli stadi al 100% per i vaccinati o il prossimo campionato non parte» (Di venerdì 2 luglio 2021) “La Serie A minaccia la serrata: stadi aperti al 100% per tutti i vaccinati, oppure il prossimo campionato non parte”. La notizia è sul Corriere dello Sport, che racconta di un’altra assemblea infuocata, ieri, tra i 20 club di Serie A, tutti schierati dalla stessa parte per la riapertura degli stadi ai vaccinati. O si aprono le porte degli impianti ai vaccinati, al massimo della capienza, oppure la prossima stagione non partirà: questa è la minaccia. Le società denunciano «una crisi non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) “LaA minaccia la serrata:aperti alper tutti i, oppure ilnon”. La notizia è sul Corriere dello Sport, che racconta di un’altra assemblea infuocata, ieri, tra i 20 club diA, tutti schierati dalla stessaper la riapertura degliai. O si aprono le porte degli impianti ai, al massimo della capienza, oppure la prossima stagione non partirà: questa è la minaccia. Le società denunciano «una crisi non ...

