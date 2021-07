La scelta social del Belgio di twittare Lukaku gladiatore contro l’Italia: “Veni, vidi…” (Di venerdì 2 luglio 2021) Romelu Lukaku in veste di gladiatore, trionfante in un’arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. Il Belgio ha presentato con questa immagine su Twitter la sfida di questa sera contro l’Italia, che a Monaco di Baviera assegnerà un posto nella semifinale di Euro 2020. ‘Veni, vidi…’, il testo in latino del post, in cui manca solo il verbo della conquista, rappresentato però dall’urlo di Lukaku, affiancato in questa scena da due compagni di squadra, fra cui Dries Mertens, che potrebbe ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Romeluin veste di, trionfante in un’arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. Ilha presentato con questa immagine su Twitter la sfida di questa sera, che a Monaco di Baviera assegnerà un posto nella semifinale di Euro 2020. ‘’, il testo in latino del post, in cui manca solo il verbo della conquista, rappresentato però dall’urlo di, affiancato in questa scena da due compagni di squadra, fra cui Dries Mertens, che potrebbe ...

