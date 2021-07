La regina è tornata a Windsor (dalla Scozia) per le amate corse di cavalli

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo il breve royal tour in Scozia col nipote William, la regina Elisabetta II è tornata a Windsor. E non poteva essere diversamente. Nel parco del castello si è svolto il Royal Windsor Horse Show. Un evento imperdibile per la sovrana, grande appassionata, com’è noto, di corse di cavalli. Sorridente e d’ottimo umore, Sua Maestà, 95 anni, ha seguito i cavalli al galoppo di azzurro vestita, un paio di occhiali scuri a ripararla dal sole. Il Royal Windsor Horse Show è andato in scena a Londra giusto qualche ora dopo un altro evento di cui si parla da mesi: l’inaugurazione a Kensington Palace della statua di lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni.