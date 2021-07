La reazione di Barbara d’Urso dopo il ridimensionamento di Mediaset e le parole di Berlusconi (Di venerdì 2 luglio 2021) La presentazione dei Palinsesti Mediaset 2021-2022, ha tracciato i contorni della fine dell’era di Barbara d’Urso su Canale 5. La conduttrice è stata massicciamente ridimensionata ma pare averla presa bene. La reazione di Barbara d’Urso dopo il ridimensionamento di Mediaset Barbara d’Urso ha fatto un lavoro enorme – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi nella conferenza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 luglio 2021) La presentazione dei Palinsesti2021-2022, ha tracciato i contorni della fine dell’era disu Canale 5. La conduttrice è stata massicciamente ridimensionata ma pare averla presa bene. Ladiildiha fatto un lavoro enorme – ha spiegato Pier Silvionella conferenza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La reazione di Barbara d’Urso dopo il ridimensionamento di Mediaset e le parole di Pier Silvio Berlusconi… - GiuseppeporroIt : Barbara d'Urso, arriva la reazione della conduttrice al suo ridimensionamento a Mediaset (FOTO) #barbaradurso… - barbara_bonetto : RT @tutticomemily: La polemica per i mancati auguri era scontata come lo siete voi da un mese a questa parte. Non è difficile capire perché… - zazoomblog : Barbara d’Urso: la sua reazione dopo la chiusura di Domenica Live e le parole di Piersilvio Berlusconi - #Barbara… - zazoomblog : Barbara d’Urso: arriva la reazione a caldo dopo la chiusura dei suoi show - #Barbara #d’Urso: #arriva #reazione -