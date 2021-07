La proposta anti contagi del sindaco | ' Green pass per le zone dove i giovani si radunano'

Advertising

ZioKlint : RT @LaFionda2020: MANTENUTE PER LEGGE (E ADDIO ALLA SEPARAZIONE DEI BENI): LA PROPOSTA UNTERBERGER Dal manicomio della politica spunta un'a… - il_piccolo : Proposta Pd dopo i 259 cambi di casacca. Rosato (Iv): si mira a impedire nuovi partiti. Savino (Fi): propaganda. Il… - CorriereAlpi : La proposta di un barista sta riscuotendo consensi: contattata un’agenzia bolzanina, copertura dalle 20 alle 3 di n… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Secondo il sottosegretario Pierpaolo Sileri il certificato verde anti-Covid potrebbe presto essere rilasciato solo a chi… - FruitbookMag : Uno studio internazionale pubblicato su #ScientificReports mette in luce il potenziale anti-invasivo in grado di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta anti

corriereadriatico.it

PESARO - Un green pass per accedere alle zone della movida o in quei luoghi della città dove maggiore è la concentrazione di giovani e di comitive specialmente nelle sere dei weekend. E' lache il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha lanciato ieri a Bologna dove si sta svolgendo l'assemblea dell'Ali, la Lega delle autonomie locali di cui il primo cittadino è presidente. 'Penso - ha ...Unaper la movida viene dai sindaci, nel giorno dell'esordio del certificato verde europeo- Covid 19. "L'idea di utilizzare il green pass per entrare in quei luoghi di città dove l'...PESARO - Un green pass per accedere alle zone della movida o in quei luoghi della città dove maggiore è la concentrazione di giovani e di comitive specialmente nelle sere dei ...Nel governo è soprattutto la Lega con Giancarlo Giorgetti a spingere per ulteriori aperture a favore della movida estiva, in primis delle discoteche. Il responsabile dello ...