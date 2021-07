La prima di Mourinho | «Il progetto Roma è creare un futuro vincente»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 luglio 2021) Lagiornata diè stato il prevedibile delirio. Bagno di folla. Friedkin che lo accompagna in elicottero. Lui, lo Special One, ovviamente non si sottrae allo show. “Vogliamouna, ma vogliamo ancheun. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamoqualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che ...