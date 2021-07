La noia delle giornate senza Europei (Di venerdì 2 luglio 2021) Spero vivamente che Leo Messi firmi al più presto il nuovo contratto con il Barcellona (o con chi vuole lui), non penso di resistere più di un’altra mezza giornata alle simpatiche battute di giornalisti che annunciano ammiccanti che la Pulce ha firmato per il Milan o la Sambenedettese, e sagaci banal media manager di improbabili club che postano screenshot di finte chat in cui chiedono al 10 dell’Argentina se vuole andare a giocare da loro. I colleghi spagnoli di Chiringuito TV hanno fatto un drammatico countdown il 30 giugno sera a mezzanotte, poi con faccia funerea hanno annunciato che “Messi non è più un giocatore del Barça”. I giorni senza partite dell’Europeo sono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Spero vivamente che Leo Messi firmi al più presto il nuovo contratto con il Barcellona (o con chi vuole lui), non penso di resistere più di un’altra mezza giornata alle simpatiche battute di giornalisti che annunciano ammiccanti che la Pulce ha firmato per il Milan o la Sambenedettese, e sagaci banal media manager di improbabili club che postano screenshot di finte chat in cui chiedono al 10 dell’Argentina se vuole andare a giocare da loro. I colleghi spagnoli di Chiringuito TV hanno fatto un drammatico countdown il 30 giugno sera a mezzanotte, poi con faccia funerea hanno annunciato che “Messi non è più un giocatore del Barça”. I giornipartite dell’Europeo sono ...

La noia delle giornate senza Europei

I giorni senza partite dell'Europeo sono come le ore senza la mia bionda al pub, un'attesa insopportabile: per fortuna oggi si ricomincia – per due giorni si è parlato del sosia di Klopp ubriaco a Lon ...

