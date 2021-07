La Mourinho - mania contagia tutti i romanisti: tripudio giallorosso per lo SpecialOne (Di venerdì 2 luglio 2021) Festa grande per i tifosi della Roma nel giorno dell'arrivo nella Capitale di Josè Mourinho. Lo Speciale One dopo essere sbarcato a Ciampino con un volo privato dal Portogallo ha raggiunto Trigoria ... Leggi su romatoday (Di venerdì 2 luglio 2021) Festa grande per i tifosi della Roma nel giorno dell'arrivo nella Capitale di Josè. Lo Speciale One dopo essere sbarcato a Ciampino con un volo privato dal Portogallo ha raggiunto Trigoria ...

Advertising

CorSport : #Mourinho-mania sui #social, da papa a imperatore: l'ironia dei tifosi - infoitinterno : Roma, anche in quota è Mourinho-mania: via alle scommesse su scudetto e coppe - bobdvc : RT @LAROMA24: ?? A Ciampino è #Mourinho-mania! Una 50ina di tifosi attende l’arrivo dello Special One allo scalo romano #asroma https://t.co… - Cucciolina96251 : RT @LAROMA24: ?? A Ciampino è #Mourinho-mania! Una 50ina di tifosi attende l’arrivo dello Special One allo scalo romano #asroma https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Anche in quota è Mourinho-mania: via alle scommesse su scudetto e coppe -