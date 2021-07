La moglie di Mertens scambia Insigne per Dries “hanno la stessa altezza” (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha fatto sorridere tutti i suoi follower e anche i giocatori del Napoli Kat Kerhofs, moglie di Dries Mertens, che ha condiviso una passeggiata nella zona dei murales dedicata ai giocatori del Napoli. Il tour parte con Diego Armando Maradona ovviamente, ma lungo il tragitto Kat ha pensato di trovarsi davanti al murales dedicato al marito Mertens lanciandogli un bacio virtuale. Peccato che il calciatore in questione fosse in realtà Lorenzo Insigne Nei commenti la modella ha precisato simpaticamente: “Quando non riconosci tuo marito… In mia difesa, hanno la stessa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha fatto sorridere tutti i suoi follower e anche i giocatori del Napoli Kat Kerhofs,di, che ha condiviso una passeggiata nella zona dei murales dedicata ai giocatori del Napoli. Il tour parte con Diego Armando Maradona ovviamente, ma lungo il tragitto Kat ha pensato di trovarsi davanti al murales dedicato al maritolanciandogli un bacio virtuale. Peccato che il calciatore in questione fosse in realtà LorenzoNei commenti la modella ha precisato simpaticamente: “Quando non riconosci tuo marito… In mia difesa,la...

Advertising

napolista : Si è difesa così Kat dopo aver pubblicato sui social un tour tra i murales dei calciatori del #Napoli ed aver confu… - infoitsport : Mertens, la moglie Kat ai Quartieri Spagnoli per l'omaggio a Maradona (FOTO) - positanonews : #Calcio #Sport #SportItaliaenelMondo #belgio #nazionaleitaliana Dries Mertens presenta Belgio-Italia e la moglie è… - galloazzurro : RT @SimoneGuadagnoo: Kat Kerkhofs, moglie di Dries #Mertens, oggi a Largo #Maradona ai Quartieri Spagnoli di #Napoli. Allestimento in vista… - NapoliFanFRA : RT @SimoneGuadagnoo: Kat Kerkhofs, moglie di Dries #Mertens, oggi a Largo #Maradona ai Quartieri Spagnoli di #Napoli. Allestimento in vista… -