La moda uomo (e non solo) riparte da Firenze. Tutti gli highlights da Pitti (Di venerdì 2 luglio 2021) Un’edizione particolare quella dei saloni Pitti 2021 appena conclusasi a Firenze. Dal 30 giugno al 2 luglio quasi 400 marchi hanno scelto di presentare le proprie collezioni primavera estate 2022 in Fortezza da Basso, per la prima volta dal vivo post pandemia. Pitti 100, ribattezzata così in occasione del 50° anniversario, ha riunito Pitti uomo, Bambino e Filati. E segna un punto di ripartenza, per i brand e l’intero settore moda. Leggi anche › Pitti torna dal vivo e triplica: ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Un’edizione particolare quella dei saloni2021 appena conclusasi a. Dal 30 giugno al 2 luglio quasi 400 marchi hanno scelto di presentare le proprie collezioni primavera estate 2022 in Fortezza da Basso, per la prima volta dal vivo post pandemia.100, ribattezzata così in occasione del 50° anniversario, ha riunito, Bambino e Filati. E segna un punto dinza, per i brand e l’intero settore. Leggi anche ›torna dal vivo e triplica: ...

