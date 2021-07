La mercedes è solo la ciliegina sulla torta. Malika ha fatto altri acquisti folli con i soldi delle donazioni. (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo la polemica per l’acquisto di una mercedes, Malika Chakly sembra non aver capito a cosa servissero i soldi raccolti per lei attraverso delle donazioni, come forse non le è ben chiara l’accezione di “bene di prima necessità”. Una raccolta fondi per vivere Malika, per chi non lo sapesse, è una ragazza di cui si sono occupati a Le Iene cacciata di casa per via della sua omosessualità, e l’Italia, cuore d’oro, si è mossa tutta per donare attraverso la piattaforma GoFundMe del denaro per il suo sostentamento in attesa di trovare una sistemazione. Ma negli ultimi giorni la ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo la polemica per l’acquisto di unaChakly sembra non aver capito a cosa servissero iraccolti per lei attraverso, come forse non le è ben chiara l’accezione di “bene di prima necessità”. Una raccolta fondi per vivere, per chi non lo sapesse, è una ragazza di cui si sono occupati a Le Iene cacciata di casa per via della sua omosessualità, e l’Italia, cuore d’oro, si è mossa tutta per donare attraverso la piattaforma GoFundMe del denaro per il suo sostentamento in attesa di trovare una sistemazione. Ma negli ultimi giorni la ...

