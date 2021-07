La lezione della Nazionale di basket che si inginocchia contro il razzismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera si gioca Italia-Belgio. Già nei giorni scorsi è trapelato cosa farà la nostra Nazionale di calcio: se il Belgio, che lo ha già fatto negli altri match, si inginocchierà per il Black lives matter, contro il razzismo, farà altrettanto per solidarietà con la squadra avversaria. C’è un’altra Nazionale che ha deciso, senza proclami, clamori e polemiche, di agire invece di parlare. Si tratta di quella di basket. Ieri a Belgrado, nel preolimpico, la Nazionale allenata da Sacchetti ha incontrato il Portorico. E entrambe le formazioni si sono inginocchiate, schierandosi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera si gioca Italia-Belgio. Già nei giorni scorsi è trapelato cosa farà la nostradi calcio: se il Belgio, che lo ha già fatto negli altri match, si inginocchierà per il Black lives matter,il, farà altrettanto per solidarietà con la squadra avversaria. C’è un’altrache ha deciso, senza proclami, clamori e polemiche, di agire invece di parlare. Si tratta di quella di. Ieri a Belgrado, nel preolimpico, laallenata da Sacchetti ha incontrato il Portorico. E entrambe le formazioni si sonote, schierandosi ...

Advertising

Skywalk59735517 : @RPiconcelli @spighissimo Giusto sono un po' confuso, grazie della lezione. Può darsi che in fondo sia liberista a… - ComunistaRosso : Guardate quante vicende hanno dovuto soffrire i cinesi dopo la guerra e per quanto tempo; ma l'imperialismo cominci… - AnnaLauRuffolo : RT @Cultur_e: Oggi #2luglio lezione di @AnnaLauRuffolo su #contentstrategy, #contentmarketing e #brandreputation nel settore della cultura… - UgoMancioli : RT @udogumpel: Sinceramente, non mi sarei aspettato la solidarietà di Salvini con gli agenti picchiatori e le lamentele della Meloni che la… - emiliopappagall : RT @gVallortigara: Il resoconto ironico e affettuoso di @Jbigname1 su @HuffPostItalia della sua visita ai nostri laboratori -