La Lega sta con l’Italia o con Orbán?

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sedici partiti europei (poi rimasti in quindici) hanno firmato una dichiarazione congiunta per delineare a cosa dovrebbe assomigliare l’Ue nel futuro. E’ una proposta che si pone in contraddizione con la Conferenza sul futuro dell’Europa che, nelle parole del leader polacco del PiS Jaroslaw Kaczynski, “può essere un modo per approfondire processi che portano a una profonda crisi. Conducono a fenomeni che non hanno molto in comune con i presupposti dei creatori dell’Ue: centralizzare e realizzare una rivoluzione culturale che distruggerebbe le strutture sociali esistenti”. La dichiarazione è una risposta alle pressioni che i leader dell’Ue hanno fatto su Viktored ...