' La Lega morbida con Emiliano? Non conoscete il nostro lavoro'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lega morbida

La Gazzetta del Mezzogiorno

... così il capogruppo dellain consiglio regionale Davide Bellomo. Alla vigilia dell'atteso ... Bellomo sgombra il campo dagli equivoci: 'Chi ci accusa di fare opposizione "e dialogante" ...E anche dal fronte dellaarrivano parole nella direzione di una apertura al confronto, senza ... Quella di Draghi, insomma, sarà un'iniziativa. ad_dyn Il premier non vuole e non può andare ...In Consiglio regionale ci sono quelli che non rifiutano il dialogo con Emiliano ma i leghisti della prima ora storcono il naso ...Con i tagli medi, però, è un attimo cadere nel banale o nel già visto: per non farlo, ecco l'elenco definitivo dei più cool dell'estate 2021. Rimane una delle certezze della stagione: il bob continua ...