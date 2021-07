La frase di Dostoevskij sulla tolleranza non ha alcuna fonte (Di venerdì 2 luglio 2021) Sta circolando da alcuni giorni una presunta frase di Dostoevskij sulla tolleranza, che ovviamente in tanti hanno ricondiviso dando per scontato fosse autentica. Ovviamente adattandola ai tempi nostri, magari per far passare un messaggio sociale o politico. Per inciso, tra le frasi trapelate di recente, abbiamo quella che segue: “La tolleranza raggiungerà un tale livello che alle persone intelligenti verrà vietata la minima riflessione, affinché non offendano gli imbecilli“. Cosa sappiamo a proposito della frase di Dostoevskij sulla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Sta circolando da alcuni giorni una presuntadi, che ovviamente in tanti hanno ricondiviso dando per scontato fosse autentica. Ovviamente adattandola ai tempi nostri, magari per far passare un messaggio sociale o politico. Per inciso, tra le frasi trapelate di recente, abbiamo quella che segue: “Laraggiungerà un tale livello che alle persone intelligenti verrà vietata la minima riflessione, affinché non offendano gli imbecilli“. Cosa sappiamo a proposito delladi...

