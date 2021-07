La Fondazione GIMBE lancia l’allarme: 2,3 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dose e altri 4,7 attendono il richiamo. (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono sette milioni di anziani che non hanno ancora completato l’immunizzazione contro il Coronavirus. E sono quindi in pericolo di contagio per la variante Delta. Si tratta, calcola la Fondazione GIMBE nel suo monitoraggio settimanale, di 2.384.966 di over 60 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e di 4.648.515 (26,0%) che sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose. E intanto, con 20 milioni di dosi in meno consegnate il secondo trimestre chiude in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono settedi anziani che noncompletato l’immunizzazione contro il Coronavirus. E sono quindi in pericolo di contagio per la variante Delta. Si tratta, calcola lanel suo monitoraggio settimanale, di 2.384.966 di60 che nonnemmeno unadi vaccino e di 4.648.515 (26,0%) che sono in attesa di completare il ciclo con la seconda. E intanto, con 20di dosi in meno consegnate il secondo trimestre chiude in ...

