(Di venerdì 2 luglio 2021)ha presentato al suo pubblico social l’ultima arrivata in, si chiamaed è un cucciolo di Breton. Il tenero scatto è comparso sul profilo Instagram del conduttore con un messaggio ai suoi follower carico di entusiasmo: “Vi presento il nuovo in casa!!!”, che ha ricevuto decine di messaggi di benvenuto, da Rudy Zerbi ad Antonella Clerici, Francesca Manzini e Vanessa Incontrada, che ha un cane con lo stesso nome: “E due Gine siano la vostra e la mia”.compagna di giochi di MatteoLa piccola ...

Advertising

andreastoolbox : La famiglia di Carlo Conti si allarga: Benvenuta Gina - ZizzaAntonio : RT @PontIstGP2: Famiglia e povertà relazionale, lunedì alle 11.30 al Jp2 la presentazione del report del @FamilyMonit con Francesco Bellett… - 1970Germano : RT @PontIstGP2: Famiglia e povertà relazionale, lunedì alle 11.30 al Jp2 la presentazione del report del @FamilyMonit con Francesco Bellett… - FrancescoTedes2 : RT @PontIstGP2: Famiglia e povertà relazionale, lunedì alle 11.30 al Jp2 la presentazione del report del @FamilyMonit con Francesco Bellett… - JPablo2Madrid : RT @PontIstGP2: Famiglia e povertà relazionale, lunedì alle 11.30 al Jp2 la presentazione del report del @FamilyMonit con Francesco Bellett… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Carlo

... Mauro De Lillis , del presidente della Provincia,Medici , del consigliere regionale, ... Classe 1930, ROMOLO PALOMBELLI era nato in unadi piccoli artigiani. Laureatosi in ...Venne fuori che Fabrizia era amica diCecchi. Nel film, che è del '92, c'era anche Toni ... Mi ricordava cose della mia, dal lato paterno. Anche per Anna, che è di padre napoletano, era ...Negli ultimi anni si è intensificato l’impegno da parte del Corpo di Polizia Locale Bassa Reggiana nel seguire casi di violenze in famiglia a danno di minori e donne. L’attività svolta negli anni 2019 ...Carlo Conti felice, l'annuncio su instagram: "Vi presento il nuovo arrivato in famiglia, si chiama Gina" Si sta finalmente godendo il meritato riposo ...